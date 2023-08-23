Устюжанцев Иоаким Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: Харина Марианна Иоакимовна
Мать ребёнка: Устюжанцева Епистимья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Дочь: Ирина Иоакимовна
Мать ребёнка: Устюжанцева Епистимья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно