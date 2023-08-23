Устюжанцев Иоаким Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанцев Иоаким Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: Харина Марианна Иоакимовна

Мать ребёнка: Устюжанцева Епистимья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Дочь: Ирина Иоакимовна

Мать ребёнка: Устюжанцева Епистимья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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