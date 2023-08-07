Устинья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Прокопий Дементьевич
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никитич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно