Устинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Прокопий Дементьевич

Мать: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никитич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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