Чистова (Смирнова) Валентина
Место рожденияВоробьиха
Дата рожденияОколо 07.05.1928
Дата смерти30.12.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.05.1928
Отец: Смирнов Петр
Мать: Смирнова Евдокия
Воробьиха
Бракосочетание
Около 1950
Муж: Чистов Анатолий
Рождение ребёнка
04.10.1952
Дочь: Соколова Нина
Отец ребёнка: Чистов Анатолий
Шоргутово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.12.2008
Маракино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ильинское