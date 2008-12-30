Чистова (Смирнова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистова (Смирнова) Валентина

Место рождения

Воробьиха

Дата рождения

Около 07.05.1928

Дата смерти

30.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.05.1928

Отец: Смирнов Петр

Мать: Смирнова Евдокия

Воробьиха
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Чистов Анатолий

Рождение ребёнка
04.10.1952

Дочь: Соколова Нина

Отец ребёнка: Чистов Анатолий

Шоргутово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.12.2008
Маракино
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ильинское
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