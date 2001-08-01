Башкайкин Ефим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкайкин Ефим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башкайкин Сергей

Мать: Башкайкина Мария

Рождение ребёнка
14.07.1964

Сын: Башкайкин Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Башкайкина Татьяна Григорьевна

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкайкина Татьяна Григорьевна

Смерть
?.08.2001
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