Башкайкин Ефим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башкайкин Сергей
Мать: Башкайкина Мария
Рождение ребёнка
14.07.1964
Сын: Башкайкин Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Башкайкина Татьяна Григорьевна
Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкайкина Татьяна Григорьевна
Смерть
?.08.2001