Почелина Чернова Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почелина Чернова Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.198

Дочь: Чернова Ефимова Наталья Валериевна

Отец ребёнка: Чернов Валерий

Рождение
22.02.1958

Отец: Почелин Федор Петрович

Мать: Мидяшкина Почелина Серафима Спир доновна

Рождение ребёнка
24.03.1988

Сын: Чернов Сергей Валериевич

Отец ребёнка: Чернов Валерий

Рождение ребёнка
26.12.1992

Дочь: Бородина Бук Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Николай Иванович

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