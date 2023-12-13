Почелина Чернова Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.198
Дочь: Чернова Ефимова Наталья Валериевна
Отец ребёнка: Чернов Валерий
Рождение
22.02.1958
Рождение ребёнка
24.03.1988
Отец ребёнка: Чернов Валерий
Рождение ребёнка
26.12.1992
Дочь: Бородина Бук Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бородин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно