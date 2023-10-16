Козырев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Козырев Сергей Алексеевич
Мать: Козырева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козырева Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1971