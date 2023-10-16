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Козырев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Козырев Сергей Алексеевич

Мать: Козырева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козырева Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1971
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