Ананья Федоров Аникей Аникей/Ананья Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Трубицын Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1677
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Трубицын Митрофан Аникеев
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185 | Фонд 1209, опись 1, Книга 12367, лист 296об
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185 | Переписная книга г. Ржева и Ржевского уезда переписи Я. И. Загряжского | Фонд 1209, опись 1, Книга 12367, лист 296об
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
После 1678