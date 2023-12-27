Ананья Федоров Аникей Аникей/Ананья Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананья Федоров Аникей Аникей/Ананья Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Трубицын Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1676

Сын: Трубицын Ларион Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Трубицын Никифор Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Трубицын Тимофей Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Трубицын Митрофан Аникеев

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185 | Фонд 1209, опись 1, Книга 12367, лист 296об
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 1209, опись 1, Книга 372, лист 185 | Переписная книга г. Ржева и Ржевского уезда переписи Я. И. Загряжского | Фонд 1209, опись 1, Книга 12367, лист 296об
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
После 1678
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