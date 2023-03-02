Левитина (Бравая) Либа Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1895
Отец: Бравый Абрам Герцикович
Мать: Бравая Ципа Лейбовна
Рождение ребёнка
16.07.1922
Сын: Левитин Анатолий Павлович
Отец ребёнка: ?
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Окончила гимназию в Торопце в 1913