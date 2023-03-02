Левитина (Бравая) Либа Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина (Бравая) Либа Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1895

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1895

Отец: Бравый Абрам Герцикович

Мать: Бравая Ципа Лейбовна

Рождение ребёнка
16.07.1922

Сын: Левитин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Окончила гимназию в Торопце в 1913
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