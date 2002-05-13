Щапов Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩапов Роман Валерьевич

Щапов Роман Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.2002

Дочь: Щапова Екатерина Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.2011

Сын: Щапов Александр Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close