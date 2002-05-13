Щапов Роман Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2002
Дочь: Щапова Екатерина Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.2011
Сын: Щапов Александр Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности