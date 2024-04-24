Тяпнина (Абрамова) Фекла Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпнина (Абрамова) Фекла Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпнин Павел Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1762
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся: ... Показать все
Место жительства
1782
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся: ... Показать все
Место жительства
1795
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 5-я ревизская сказка | Павла Яковлева Тяпнина 44 года (4-я ревизия) умершего в 1794 г. жена Фекла Анисимова 45 лет (4-я ревизия) умерла в 1795 г. | ГААО Ф. 51 Оп. 11 том 2 Д. 2695 с. 1151 ... Показать все
Смерть
1795
Плахино, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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