Тяпнина (Абрамова) Фекла Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1762
Вид учета: 3-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся: ... Показать все
Место жительства
1782
Вид учета: 4-я ревизская сказка | В ревизской сказке от июля, число не указано, 1782 года (4-я ревизия) среди крестьян Пингишенской волости Холмогорской округи Вологодского наместничества значатся: ... Показать все
Место жительства
1795
Вид учета: 5-я ревизская сказка | Павла Яковлева Тяпнина 44 года (4-я ревизия) умершего в 1794 г. жена Фекла Анисимова 45 лет (4-я ревизия) умерла в 1795 г. | ГААО Ф. 51 Оп. 11 том 2 Д. 2695 с. 1151 ... Показать все
Смерть
1795