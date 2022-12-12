Погребельный Семен Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребельный Семен Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1903 ст.

Дочь: Погребельная Елена Семеновна

Мать ребёнка: Погребельная Ирина Яковлевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Сын: Погребельный Василий Семенович

Мать ребёнка: Погребельная Ирина Яковлевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Иванковцы, Кіровоградська область
На 1905 год - крестьянин села Иванковцы Иванковецкой волости Александрийского уезда Херсонской губернии (ныне село Иванковцы Кировоградской области Украины)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребельная Ирина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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