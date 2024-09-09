Истомин Яков Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Яков Ермилович

Истомин Яков Ермилович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Истомин Ермил Самсонович

Мать: Истомна (Лыкова) Агафья Ивановна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Истомина) Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Истомина) Прараскева Яковленвна

Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
24.07.1876

Сын: Истомин Макарий Яковлевич

Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1880

Сын: Истомин Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Истомин Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.