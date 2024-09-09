Истомин Яков Ермилович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Истомина) Прараскева Яковленвна
Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
24.07.1876
Сын: Истомин Макарий Яковлевич
Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
12.07.1880
Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
02.09.1884
Мать ребёнка: (Истомина) Агриппина Егоровна
Смерть
Неизвестно