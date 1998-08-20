Романенко Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1932
Дата смерти20.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1932
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Мансурова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Романенко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
18.09.1969
Сын: Романенко Александр Владимирович
Мать ребёнка: Романенко Мария Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1998