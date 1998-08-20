Романенко Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1932

Дата смерти

20.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1932

Отец: Романенко Александр Кузьмич

Мать: Романенко Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Мансурова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Романенко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
18.09.1969

Сын: Романенко Александр Владимирович

Мать ребёнка: Романенко Мария Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Мария Кузьминична

Смерть
20.08.1998
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