Овчинникова (Сереченко-Прудкова) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1889 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
15.08.1893 ст.
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
14.01.1899 ст.
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.
Сын: Овчинников Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.
Сын: Овчинников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов
Смерть
Неизвестно