Овчинникова (Сереченко-Прудкова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Сереченко-Прудкова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1889 ст.

Муж: Овчинников Алексей Власов

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
15.08.1893 ст.

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
14.01.1899 ст.

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
24.06.1905 ст.

Сын: Овчинников Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Сын: Овчинников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Власов

Смерть
Неизвестно
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