Киров Василий Кирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киров Кир Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Мать ребёнка: Кирова Пелегея Моисеевна
Владимирская Поченгская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1887 ст.
Мать ребёнка: Кирова Пелегея Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирова Пелегея Моисеевна
Смерть
Неизвестно