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Киров Василий Кирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киров Кир Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Сын: Киров Африкан Васильевич

Мать ребёнка: Кирова Пелегея Моисеевна

Княжово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Владимирская Поченгская церковь
Рождение ребёнка
09.01.1887 ст.

Сын: Киров Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кирова Пелегея Моисеевна

Княжово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирова Пелегея Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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