Тихонов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.
Отец: Тиханов Николай Иванович
Мать: Тихонова Анна Лазаревна
Бракосочетание
1898
Жена: Александра Александровна
Рождение ребёнка
21.12.1930
Сын: Тихонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тихонова Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
21.01.1931 г. Осужден, приговор ссылка на Северный кавказ на 3 года. Изссылки не вернулся