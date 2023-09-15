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Тихонов Михаил Николаевич

Место рождения

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1873 ст.

Отец: Тиханов Николай Иванович

Мать: Тихонова Анна Лазаревна

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1898

Жена: Александра Александровна

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.12.1930

Сын: Тихонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тихонова Ксения Николаевна

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богдановка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
21.01.1931 г. Осужден, приговор ссылка на Северный кавказ на 3 года. Изссылки не вернулся
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