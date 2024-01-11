Сабитова (Шараф) Сара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитова (Шараф) Сара

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

1889

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: Гайнелнавал Нигматуллаевна

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1929
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