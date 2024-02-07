Васильева Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Васильев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
28.?.1928

Дочь: Осипова Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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