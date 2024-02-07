Васильева Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Васильев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
28.?.1928
Дочь: Осипова Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Васильев Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно