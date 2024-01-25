Игошина (Войнова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина (Войнова) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войнов Петр

Мать: Войнова Евдокия

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