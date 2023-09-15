Остапенко Игнат Данилович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1756
Сын: Остапенко Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Остапенко Максим Игнатьевич
Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафия Игнатьевна
Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Феодора Игнатьевна
Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Остапенко Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно