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Остапенко Игнат Данилович

Место рождения

Шпилевка, Сумська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Остапенко Даниил Петрович

Мать: Остапенко Христина Давыдовна

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Остапенко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Остапенко Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафия Игнатьевна

Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Феодора Игнатьевна

Мать ребёнка: Остапенко Елена Ивановна

Шпилевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остапенко Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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