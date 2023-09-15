Ермакова (Желенкова) Пелагея Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Желенкова) Пелагея Мефодьевна

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Ермаков Ефим Захарович

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
24.10.1887

Сын: Ермаков Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Ермаков Ефим Захарович

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Ефим Захарович

Место жительства
Неизвестно
Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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