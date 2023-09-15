Ермакова (Желенкова) Пелагея Мефодьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1884
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Ермаков Ефим Захарович
Рождение ребёнка
24.10.1887
Отец ребёнка: Ермаков Ефим Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно