Фератова Зекие Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фератова Зекие Османовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анафиева Эльмира Муслимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анафиев Риза Муслимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анафиева Лиля Муслимовна

Отец ребёнка: Анафиев Муслим Анафиевич

Смерть
Неизвестно
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