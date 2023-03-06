Фератова Зекие Османовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анафиева Эльмира Муслимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анафиева Лиля Муслимовна
Отец ребёнка: Анафиев Муслим Анафиевич
Смерть
Неизвестно