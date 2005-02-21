Полосков Викентий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1927
Дата смерти21.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1953
Дочь: Попова Нелля Викентьевна
Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
?.12.1954
Дочь: Шварёва Татьяна Викентьевна
Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
04.05.1963
Сын: Полосков Виктор Викентьевич
Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна
Смерть
21.02.2005