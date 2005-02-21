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Полосков Викентий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1927

Дата смерти

21.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Полосков Гавриил Арсентьевич

Мать: Полоскова Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоскова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
04.11.1953

Дочь: Попова Нелля Викентьевна

Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
?.12.1954

Дочь: Шварёва Татьяна Викентьевна

Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна

Рождение ребёнка
04.05.1963

Сын: Полосков Виктор Викентьевич

Мать ребёнка: Полоскова Евдокия Семёновна

Смерть
21.02.2005

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