Карманов Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти23.06.1906
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Карманов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Окулова Харитина Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Карманова Феодосия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Игнатий Михаилов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.06.1906