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Карманов Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

23.06.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Карманов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Окулова Харитина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Карманова Феодосия Васильева

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Феодосия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Никита Михаилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Игнатий Михаилов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.06.1906
Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
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