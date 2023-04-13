Zmigrod (Klein) Salomea (sala) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zmigrod (Klein) Salomea (sala)

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Место рождения

Chrzanów, Woiwodschaft Kleinpolen Poland

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Klein Leibel Arie

Мать: Klein Rywka Haja

Chrzanów, Woiwodschaft Kleinpolen Poland
Рождение ребёнка
10.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zmigrod Benjamin (Banek)

Chrzanow, Poland
Смерть
Около 1943
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