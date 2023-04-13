Zmigrod (Klein) Salomea (sala)
Место рожденияChrzanów, Woiwodschaft Kleinpolen Poland
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Klein Leibel Arie
Мать: Klein Rywka Haja
Chrzanów, Woiwodschaft Kleinpolen Poland
Рождение ребёнка
10.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zmigrod Benjamin (Banek)
Chrzanow, Poland
Смерть
Около 1943