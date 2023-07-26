Михайлин Феодор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлин Феодор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1909

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: Михайлин Матвей Симеонович

Мать: не указана

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