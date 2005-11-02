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Клева Анастасия Николаевна
Клева Анастасия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2005
Пол
Женский
Отец
Гейченко Николай Геннадиевич
1963 г.р.
Мать
Клева (Полуботко) Елена Сергеевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2005
Отец:
Гейченко Николай Геннадиевич
Мать:
Клева Елена Сергеевна
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