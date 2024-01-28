Пешков Алексей Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешков Алексей Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Пешков Сафрон Акимович

Мать: Пешкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Пешков Алексеевич

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Пешков Алексеевич

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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