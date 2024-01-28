Пешков Алексей Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Пешков Сафрон Акимович
Мать: Пешкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пешков Алексеевич
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Пешков Алексеевич
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Пешкова Евдокия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно