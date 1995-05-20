Зелов Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1935
Дата смерти20.05.1995
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935
Отец: Зелов Степан Кириллович
Мать: Зелова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зелова Зинаида Васильевна
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
20.05.1995