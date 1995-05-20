Зелов Евгений Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелов Евгений Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1935

Дата смерти

20.05.1995

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935

Отец: Зелов Степан Кириллович

Мать: Зелова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зелова Зинаида Васильевна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
20.05.1995
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