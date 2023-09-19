Портунов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портунов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портунов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Портунова Светлана Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Андреевна

Мать ребёнка: Портунова Светлана Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портунова Светлана Степановна

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