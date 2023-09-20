Итинская Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итинская Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Итинский Юрий Всеволодович

Мать: Татьяна

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