Титова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Степан Тихонович

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Клавдия Тихоновна

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Ховра Тихоновна

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Титов Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титов Матвей Тихонович

Отец ребёнка: Титов Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Тихон

Смерть
Неизвестно
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