Шереметьева Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Шереметьев Ераст(Эраст) Филиппович
Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шереметьев Петр Филиппович
Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шереметьев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно