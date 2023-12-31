Шереметьева Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьева Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Шереметьев Ераст(Эраст) Филиппович

Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шереметьев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шереметьев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шереметьев Филипп Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметьев Филипп Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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