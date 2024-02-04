Бешененко Пантелей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Пантелей Егорович

Место рождения

с.Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1860 и 1865 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Егор I Иванович

Мать: Бешененко Анастасия I

с.Залевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко Миланья

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Дмитрий Пантелеевич

Мать ребёнка: Бешененко Миланья

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко Миланья

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко Миланья

?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко Миланья

Смерть
Неизвестно
неизвестно
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