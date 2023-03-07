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Обухов Сергей Епифанов

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Место рождения

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Обухов Епифан (Степан) Меркурьев

Мать: Обухова Авдотья Кириллова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Обухов Карп Сергеев

Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Обухов Терентий Сергеев

Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова

поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Акулина Зотова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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