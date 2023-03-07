Обухов Сергей Епифанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Обухов Карп Сергеев
Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова
поч. Малых Коряк, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Обухова Акулина Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Акулина Зотова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762