Галкин Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкин Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907

Отец: Галкин Иван Александров

Мать: Галкина Матрона Андреева

ПЕвг Белов МЕ Сухова
Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Нина Антоновна

Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1930

Сын: Галкин Валентин Антонович

Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Антоновна

Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина? Клавдия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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