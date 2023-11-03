Галкин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1907
Отец: Галкин Иван Александров
Мать: Галкина Матрона Андреева
ПЕвг Белов МЕ Сухова
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Нина Антоновна
Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1930
Сын: Галкин Валентин Антонович
Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Антоновна
Мать ребёнка: Галкина? Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно