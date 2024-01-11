Хаертдин Шуни
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Насыртдин
Мать: Сахипжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шартдин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаялтдин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галия
Смерть
Неизвестно