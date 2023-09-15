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Южаков Степан Фёдорович

Место рождения

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Южаков Фёдор Яковлевич

Мать: Попова Елена Харитоновна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Южаков Яков Степанович

Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Южакова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Южаков Василей Степанович

Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Елисавета Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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