Южаков Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Южаков Фёдор Яковлевич
Мать: Попова Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Южакова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Южаков Василей Степанович
Мать ребёнка: Чебыкина Елисавета Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно