Елькин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елькин Яков Григорьевич
Мать: Елькина Надежда Павловна
Рождение ребёнка
12.06.1926
Сын: Елькин Иван Иванович
Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
11.09.1928
Дочь: Головина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно