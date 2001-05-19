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Елькин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елькин Яков Григорьевич

Мать: Елькина Надежда Павловна

Рождение ребёнка
12.06.1926

Сын: Елькин Иван Иванович

Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
11.09.1928

Дочь: Головина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
1936

Сын: Елькин Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
1939

Сын: Елькин Василий Иванович

Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна

Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Чупраки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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