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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Прощалыкин Василий
Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил
Рождение ребёнка
1919
Сын: Прощалыкин Иван
Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил
Рождение ребёнка
19.10.1920
Дочь: Белоусова Анна
Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил