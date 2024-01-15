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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Прощалыкин Василий

Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил

Рождение ребёнка
1919

Сын: Прощалыкин Иван

Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил

Рождение ребёнка
19.10.1920

Дочь: Белоусова Анна

Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Прощалыкин Михаил

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