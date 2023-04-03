(Какаева) Евлампия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между ?.06.1864 и ?.05.1865
Муж: Какаев Николай
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Какаев Николай
Место жительства
Неизвестно
Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно