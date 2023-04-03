(Какаева) Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Какаева) Евлампия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.06.1864 и ?.05.1865

Муж: Какаев Николай

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Какаев Николай

Место жительства
Неизвестно
Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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