Соломанида
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно