Соломанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломанида

Место рождения

Мидяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Мидяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мидяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мидяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мидяново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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