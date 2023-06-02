Королева Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1899 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914 ст.

Муж: Королев Павел Сергеевич

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Королев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Королев Павел Сергеевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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