Королева Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
04.07.1915
Отец ребёнка: Королев Павел Сергеевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно