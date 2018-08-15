Паршакова (Вавилова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1950
Дата смерти15.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1950
Отец: Вавилов Леонид
Мать: Вавилова Мария
Рождение ребёнка
11.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршаков Владимир Семенович
Рождение ребёнка
30.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршаков Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.2018