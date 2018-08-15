Паршакова (Вавилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршакова (Вавилова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1950

Дата смерти

15.08.2018

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1950

Отец: Вавилов Леонид

Мать: Вавилова Мария

Рождение ребёнка
11.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршаков Владимир Семенович

Рождение ребёнка
30.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршаков Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршаков Владимир Семенович

Смерть
15.08.2018
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