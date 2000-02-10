Заревин Александр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1947
Дата смерти10.02.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947
Рождение ребёнка
01.05.1970
Дочь: Чукарина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Заревина Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1974
Сын: Заревин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Заревина Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2000