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Заревин Александр Прокопьевич

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

27.11.1947

Дата смерти

10.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947

Отец: Заревин Прокопий Васильевич

Мать: Заревина Августа Александровна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.05.1970

Дочь: Чукарина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Заревина Зинаида Николаевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.01.1974

Сын: Заревин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Заревина Зинаида Николаевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заревина Зинаида Николаевна

Смерть
10.02.2000
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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