Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамара Николаевна

Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close