Ерёмина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Жила в Тюринке.
Рождение ребёнка
22.10.1921

Сын: Ерёмин Николай Прохорович

Отец ребёнка: Ерёмин Прохор

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Афонина Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Ерёмин Прохор

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Проживала в Тюринке затем в Москве.
Смерть
Неизвестно
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