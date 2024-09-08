(Механошина) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Механошина) Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1898

Дочь: (Давыдова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: (Давыдова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1901

Сын: Давыдов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1903

Сын: Давыдов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1904

Дочь: (Давыдова) Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Алевтина | Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастерового Николая Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1905

Сын: Давыдов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровой Иоанн Прокопьев Механошин
Рождение ребёнка
07.01.1909

Сын: Давыдов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Восприемник Александровского завода мастеровой Александр Николаев Теплоухов
Смерть
Неизвестно

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