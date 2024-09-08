(Механошина) Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1898
Дочь: (Давыдова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: (Давыдова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1901
Сын: Давыдов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1903
Сын: Давыдов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1904
Дочь: (Давыдова) Алефтина Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Алевтина | Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастерового Николая Иоанн... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1905
Сын: Давыдов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Родители: Александровского завода мастеровой Василий Иоаннов Давыдов и законная жена его Наталья Матфиева, оба православные | Восприемники: Александровского завода мастеровой Иоанн Прокопьев Механошин
Рождение ребёнка
07.01.1909
Сын: Давыдов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Восприемник Александровского завода мастеровой Александр Николаев Теплоухов
Смерть
Неизвестно