Соколов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Соколов Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Соколов Анатолий
Мать ребёнка: Соколова Апполинария
Рождение ребёнка
14.11.1911
Сын: Соколов Александр
Мать ребёнка: Соколова Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Апполинария
Смерть
Неизвестно