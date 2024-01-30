Соколов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Соколов Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Соколов Анатолий

Мать ребёнка: Соколова Апполинария

Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Соколов Александр

Мать ребёнка: Соколова Апполинария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Апполинария

Смерть
Неизвестно
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