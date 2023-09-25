Гузенко Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузенко Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941

Отец: Гузенко Александр Иванович

Мать: Гузенко Анна Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1966

Дочь: Колесихина Ирина Петровна

Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
14.07.1980

Дочь: Климанова Евгения Петровна

Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна

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