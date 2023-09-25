Гузенко Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941
Рождение ребёнка
05.08.1966
Дочь: Колесихина Ирина Петровна
Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
14.07.1980
Дочь: Климанова Евгения Петровна
Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гузенко Светлана Григорьевна